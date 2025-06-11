11.06.2025
Смотреть онлайн Cayden Wang - Ke Hau Hung 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Cayden Wang — Ke Hau Hung . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:40 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Cayden Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cayden Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Cayden Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ke Hau Hung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Ke Hau Hung - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
56%
59%
Реализация брейк - пойнтов
29%
62%
Комментарии к матчу