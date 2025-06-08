08.06.2025
Смотреть онлайн Ke Hau Hung - Ilya Mukhin 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Ke Hau Hung — Ilya Mukhin . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(1:6, 6:3, 0:6)
(1:6, 6:3, 0:6)
1 : 2
08 июня 2025
Комментарии к матчу