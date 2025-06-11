11.06.2025
Смотреть онлайн Aryan Jit Singh - Сота Минами 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Aryan Jit Singh — Сота Минами . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:4, 2:6, 6:7)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сота Минами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сота Минами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Сота Минами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сота Минами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Сота Минами - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Сота Минами - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
70%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
