11.06.2025
Смотреть онлайн Лис Миколай - Георге Клаудиу Шинтей 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Bucharest: Лис Миколай — Георге Клаудиу Шинтей . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 7.
МСК, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 7
UTR Pro Bucharest
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Георге Клаудиу Шинтей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Георге Клаудиу Шинтей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу