11.06.2025
Смотреть онлайн Исаак Бекрофт - Дрона Валиа 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Исаак Бекрофт — Дрона Валиа . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:50 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
94%
42%
Реализация брейк - пойнтов
46%
0%
Комментарии к матчу