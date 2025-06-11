11.06.2025
Смотреть онлайн Нирадж Яшпаул - Дрона Валиа 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Нирадж Яшпаул — Дрона Валиа . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
66%
42%
Реализация брейк - пойнтов
55%
100%
