11.06.2025
Смотреть онлайн Jeremy Sieben - Brody Nejedly-Krall 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Jeremy Sieben — Brody Nejedly-Krall . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(4:6, 6:3, 6:4)
(4:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jeremy Sieben - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Jeremy Sieben - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jeremy Sieben - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Jeremy Sieben - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
2
Двойные ошибки
9
7
Выигрыш первой подачи
68%
61%
Реализация брейк - пойнтов
80%
50%
Комментарии к матчу