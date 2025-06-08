Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ригеле Te - Цунг-Хао Хуан 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Ригеле TeЦунг-Хао Хуан . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Ригеле Te
Завершен
(6:1, 5:4)
2 : 0
08 июня 2025
Цунг-Хао Хуан
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ригеле Te - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ригеле Te - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ригеле Te - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ригеле Te - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
9
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу
