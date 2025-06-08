08.06.2025
Смотреть онлайн Дженис Тжен - Кира Павлова 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Дженис Тжен — Кира Павлова . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Дженис Тжен
Кира Павлова
1 победа
0 побед
100%
0%
18.06.2025
Дженис Тжен
2:0
Кира Павлова
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
73%
45%
Реализация брейк - пойнтов
83%
67%
