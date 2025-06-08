Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Саки Имамура - Стефи Уэбб 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Osaka: Саки ИмамураСтефи Уэбб . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Osaka
Саки Имамура
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
08 июня 2025
Стефи Уэбб
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Стефи Уэбб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Саки Имамура
Саки Имамура
Стефи Уэбб
Саки Имамура
1 победа
0 побед
100%
0%
12.11.2025
Стефи Уэбб
Стефи Уэбб
1:2
Саки Имамура
Саки Имамура
Обзор

Статистика матча

Эйсы
6
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
67%
53%
Реализация брейк - пойнтов
75%
18%
