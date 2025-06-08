Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ryusei Miyazato - Yu-Shun Lai 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Ryusei MiyazatoYu-Shun Lai . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Ryusei Miyazato
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
08 июня 2025
Yu-Shun Lai
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ryusei Miyazato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yu-Shun Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ryusei Miyazato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Yu-Shun Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Ryusei Miyazato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ryusei Miyazato - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
5
Двойные ошибки
7
6
Выигрыш первой подачи
72%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
