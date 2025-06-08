08.06.2025
Смотреть онлайн Нирадж Яшпаул - Vitorio Sardinha 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Нирадж Яшпаул — Vitorio Sardinha . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(5:7, 0:6)
(5:7, 0:6)
0 : 2
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Нирадж Яшпаул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Нирадж Яшпаул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу