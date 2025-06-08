Текстовая трансляция

Гейм 1 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Дрона Валиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40