08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Маттиас Соуткомбе — Дрона Валиа . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:0, 3:6, 2:6)
1 : 2
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Маттиас Соуткомбе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Дрона Валиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Маттиас Соуткомбе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Дрона Валиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Дрона Валиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Дрона Валиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
8
5
Двойные ошибки
9
10
Выигрыш первой подачи
67%
73%
Реализация брейк - пойнтов
36%
57%
Комментарии к матчу