08.06.2025
Смотреть онлайн Brody Nejedly-Krall - Сота Минами 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Brody Nejedly-Krall — Сота Минами . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сота Минами - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
85%
65%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
Комментарии к матчу