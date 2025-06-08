08.06.2025
Смотреть онлайн Aryan Jit Singh - Jeremy Sieben 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Aryan Jit Singh — Jeremy Sieben . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeremy Sieben - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jeremy Sieben - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jeremy Sieben - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jeremy Sieben - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Jeremy Sieben - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Jeremy Sieben - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
2
10
Выигрыш первой подачи
76%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу