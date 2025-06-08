Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Джейден Курт - Noah Brownrigg 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Джейден КуртNoah Brownrigg, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.

МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale
Джейден Курт
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
08 июня 2025
Noah Brownrigg
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Джейден Курт
Джейден Курт
Noah Brownrigg
Джейден Курт
1 победа
0 побед
100%
0%
16.07.2025
Джейден Курт
Джейден Курт
2:0
Noah Brownrigg
Noah Brownrigg
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
72%
49%
Реализация брейк - пойнтов
71%
20%
Игры Финал
30.11
Австралия James Girdler Австралия Oliver Welch
2
1
7
6
3
6
6
1
Завершен
30.11
Австралия Jerome Estephan Япония Luke Mcmillan
2
1
6
2
6
7
6
4
Завершен
30.11
Австралия Штефан Бьянкет Австралия Сам Янг-Матерс
2
0
6
3
6
1
Завершен
30.11
Австралия Eric Tripathi Австралия Андре Филеп
0
2
1
6
3
6
Завершен
30.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Charlie Pade
2
0
6
1
6
3
Завершен
23.11
Австралия Oliver Wilcox Австралия Marcus Nield
0
2
2
6
4
6
Завершен
23.11
Австралия Luca Connaughton Австралия Eric Tripathi
1
0
5
2
Завершен
23.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Ashton Mcleod
1
0
3
1
Завершен
Комментарии к матчу
