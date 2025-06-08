08.06.2025
Смотреть онлайн Джейден Курт - Noah Brownrigg 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Джейден Курт — Noah Brownrigg, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джейден Курт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Джейден Курт
Noah Brownrigg
1 победа
0 побед
100%
0%
16.07.2025
Джейден Курт
2:0
Noah Brownrigg
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
72%
49%
Реализация брейк - пойнтов
71%
20%
Комментарии к матчу