08.06.2025
Смотреть онлайн Сунву Квон - Санхуи Шин 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Changwon: Сунву Квон — Санхуи Шин . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Changwon
Завершен
(6:1, 5:2)
2 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
74%
46%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу