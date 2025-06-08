08.06.2025
Смотреть онлайн Юта Кавахаши - Сора Фукуда 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Karuizawa: Юта Кавахаши — Сора Фукуда . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Karuizawa
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
7%
31%
Комментарии к матчу