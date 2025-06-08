Смотреть онлайн Юта Кавахаши - Сора Фукуда 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Karuizawa: Юта Кавахаши — Сора Фукуда . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .