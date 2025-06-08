Смотреть онлайн Никита Волонски - Джереми Чжан 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Никита Волонски — Джереми Чжан, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.