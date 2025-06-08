08.06.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Джереми Чжан 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Никита Волонски — Джереми Чжан, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.
МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale
Отказ
(Победитель: Джереми Чжан)
0 : 1
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
38%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
