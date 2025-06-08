Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Charlie Pade - Finley Dyer 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Charlie PadeFinley Dyer, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.

МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale
Charlie Pade
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
08 июня 2025
Finley Dyer
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Charlie Pade - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
60%
62%
Реализация брейк - пойнтов
36%
67%
Игры Финал
30.11
Австралия James Girdler Австралия Oliver Welch
2
1
7
6
3
6
6
1
Завершен
30.11
Австралия Jerome Estephan Япония Luke Mcmillan
2
1
6
2
6
7
6
4
Завершен
30.11
Австралия Штефан Бьянкет Австралия Сам Янг-Матерс
2
0
6
3
6
1
Завершен
30.11
Австралия Eric Tripathi Австралия Андре Филеп
0
2
1
6
3
6
Завершен
30.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Charlie Pade
2
0
6
1
6
3
Завершен
23.11
Австралия Oliver Wilcox Австралия Marcus Nield
0
2
2
6
4
6
Завершен
23.11
Австралия Luca Connaughton Австралия Eric Tripathi
1
0
5
2
Завершен
23.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Ashton Mcleod
1
0
3
1
Завершен
22.11
Австралия Купер Уайт Австралия Asher Brownrigg
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Виго Сельта Виго
7 Декабря
23:00
СКА СКА
Амур Амур
7 Декабря
10:00
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
7 Декабря
22:45
Лада Лада
Северсталь Северсталь
7 Декабря
16:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
ЦСКА ЦСКА
7 Декабря
14:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
7 Декабря
19:30
Барыс Барыс
Сибирь Сибирь
7 Декабря
15:00
Авангард Авангард
Спартак Спартак
7 Декабря
14:00
Трактор Трактор
Динамо Москва Динамо Москва
7 Декабря
14:00
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
7 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA