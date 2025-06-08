08.06.2025
Смотреть онлайн Charlie Pade - Finley Dyer 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Charlie Pade — Finley Dyer, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Charlie Pade - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Charlie Pade - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
60%
62%
Реализация брейк - пойнтов
36%
67%
