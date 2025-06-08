08.06.2025
Смотреть онлайн James Girdler - Jesse Gothelf 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James Girdler — Jesse Gothelf, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 4.
МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 4
UTR Pro Lovedale
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
08 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jesse Gothelf - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jesse Gothelf - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Jesse Gothelf - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
32%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
88%
Комментарии к матчу