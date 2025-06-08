Смотреть онлайн Jemima W-Phillips - Нина Крекленберг 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Jemima W-Phillips — Нина Крекленберг, 1/2 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .