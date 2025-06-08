08.06.2025
Смотреть онлайн Теодора Йович - Нина Крекленберг 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Теодора Йович — Нина Крекленберг, Финал . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, Финал
UTR Pro Lovedale Women
Неявка команды
(Победитель: Теодора Йович)
(Победитель: Теодора Йович)
0 : 0
08 июня 2025
Комментарии к матчу