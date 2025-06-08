08.06.2025
Смотреть онлайн Susannah Su - Ariel Gunawan 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Susannah Su — Ariel Gunawan, 1/2 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Lovedale Women
Неявка команды
(Победитель: Ariel Gunawan)
(Победитель: Ariel Gunawan)
- : -
08 июня 2025
История последних встреч
Susannah Su
Ariel Gunawan
0 побед
1 победа
0%
100%
01.08.2025
Susannah Su
1:2
Ariel Gunawan
Игры 1/2 финала
01.08
2
0
6
3
7
6
Завершен
01.08
1
2
4
4
6
6
2
2
Завершен
01.08
-
-
Неявка команды
01.08
0
2
4
4
0
0
Завершен
01.08
0
2
4
4
3
3
Завершен
08.06
-
-
Неявка команды
08.06
-
-
Неявка команды
08.06
-
-
Неявка команды
08.06
-
-
Неявка команды
07.06
2
1
3
3
7
7
6
6
Завершен
07.06
0
2
2
2
5
5
Завершен
07.06
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.06
1
2
7
7
4
4
5
5
Завершен
07.06
0
2
4
4
1
1
Завершен
07.06
1
2
2
2
6
6
3
3
Завершен
Комментарии к матчу