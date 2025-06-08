Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Milana Dejanovic - Miranda Xu 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Milana DejanovicMiranda Xu, 1/2 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Lovedale Women
Milana Dejanovic
Неявка команды
(Победитель: Miranda Xu)
- : -
08 июня 2025
Miranda Xu
Игры 1/2 финала
01.08
США Амина Салибаева Австралия Теодора Йович
2
0
6
3
7
6
Завершен
01.08
Австралия Leanne Abouhamad Австралия Milana Dejanovic
1
2
4
4
6
6
2
2
Завершен
01.08
Австралия Лиза Мейс Австралия Susannah Su
-
-
Неявка команды
01.08
Австралия Amy Findlay Франция Милен Алеме
0
2
4
4
0
0
Завершен
01.08
Австралия Шарлотта Ванстон МакГрат Австралия Brooke Komorowski
0
2
4
4
3
3
Завершен
08.06
Австралия Jemima W-Phillips Австралия Нина Крекленберг
-
-
Неявка команды
08.06
Австралия Теодора Йович Австралия Натали Гафт
-
-
Неявка команды
08.06
Австралия Susannah Su Австралия Ariel Gunawan
-
-
Неявка команды
08.06
Австралия Milana Dejanovic Австралия Miranda Xu
-
-
Неявка команды
07.06
Австралия Audrey Aulia Австралия Yilin Yan
2
1
3
3
7
7
6
6
Завершен
07.06
Австралия Kristina Tai Россия Елизавета Володько
0
2
2
2
5
5
Завершен
07.06
Австралия Кайла МакФи Австралия Brooke Komorowski
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.06
Австралия Лиза Мейс Австралия Grace Cadwallader
1
2
7
7
4
4
5
5
Завершен
07.06
Австралия Diana Badalyan Австралия Ava-Monet Sycamore
0
2
4
4
1
1
Завершен
07.06
Австралия Elizabeth Ivanov Австралия Whitney Moon
1
2
2
2
6
6
3
3
Завершен
