Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн Atay/Taylor - Ан/Деминг 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego WD: Atay/TaylorАн/Деминг . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 San Diego WD
Atay/Taylor
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
04 июня 2025
Ан/Деминг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Atay/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Atay/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Atay/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Atay/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ан/Деминг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
56%
59%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Барселона Барселона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
2 Декабря
23:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
2 Декабря
22:30
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
2 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
2 Декабря
23:00
Локомотив Локомотив
СКА СКА
2 Декабря
19:00
Амур Амур
Динамо Минск Динамо Минск
2 Декабря
12:15
Адмирал Адмирал
ХК Сочи ХК Сочи
2 Декабря
12:30
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2 Декабря
23:15
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
2 Декабря
19:00
Челны Челны
ХК Ростов ХК Ростов
2 Декабря
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA