04.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego WD: Atay/Taylor — Ан/Деминг . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 San Diego WD
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
04 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Atay/Taylor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Atay/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Atay/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Atay/Taylor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Atay/Taylor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ан/Деминг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ан/Деминг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ан/Деминг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
56%
59%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
