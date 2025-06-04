04.06.2025
Смотреть онлайн Тайлер Зинк - Николас Мехия 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Tyler: Тайлер Зинк — Николас Мехия, 1/16 финала . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Challenger Tyler
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
04 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тайлер Зинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Тайлер Зинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тайлер Зинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Тайлер Зинк
Николас Мехия
0 побед
1 победа
0%
100%
24.09.2025
Тайлер Зинк
1:2
Николас Мехия
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
62%
70%
Реализация брейк - пойнтов
75%
56%
Комментарии к матчу