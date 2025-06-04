Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Тайлер Зинк - Николас Мехия 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Tyler: Тайлер ЗинкНиколас Мехия, 1/16 финала . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Challenger Tyler
Тайлер Зинк
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
04 июня 2025
Николас Мехия
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тайлер Зинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Тайлер Зинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тайлер Зинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Тайлер Зинк - взял свою подачу со счетом 15-40

Тайлер Зинк
Тайлер Зинк
Николас Мехия
Тайлер Зинк
0 побед
1 победа
0%
100%
24.09.2025
Тайлер Зинк
Тайлер Зинк
1:2
Николас Мехия
Николас Мехия
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
62%
70%
Реализация брейк - пойнтов
75%
56%
04.06
США Тайлер Зинк Колумбия Николас Мехия
0
2
3
6
6
7
Завершен
03.06
США Кайлан Бигун Илья Ивашка Илья Ивашка
-
-
Отказ
03.06
США Говинд Нанда США Александр рыбаков
-
-
Завершен
03.06
Англия Пауль Джубб Южная Корея Хион Чунг
2
1
4
6
6
4
6
4
Завершен
03.06
Австралия Мерани Боузиге США Патрик Kypson
1
2
4
6
7
6
4
6
Завершен
03.06
США Тревор Свайда Канада Лиам Драксл
0
0
1
1
Отказ
03.06
Франция Антуан Эскофье США Исаия Строд
-
-
Завершен
03.06
США Патрик Молоней Китай Yibing Ву
1
2
5
7
6
4
2
6
Завершен
03.06
Эквадор Андрес Андраде Испания Rafael Jodar
0
2
3
6
4
6
Завершен
03.06
США Майкл Чжэн США Стефан Достаник
0
2
6
7
4
6
Завершен
03.06
США Патрик Молоней Япония Наоки Накагава
-
-
Отменен
03.06
Канада Alvin N Tudorica Япония Юта Шимицу
1
2
6
3
2
6
3
6
Завершен
03.06
Китай Йи Жоу США Трей Хильдербранд
2
0
6
1
6
4
Завершен
03.06
США Андрес Мартин Тунис Азиз Дугаз
2
0
6
2
6
2
Завершен
