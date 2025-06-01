01.06.2025
Смотреть онлайн AJ Deem - Charlie Adkins 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: AJ Deem — Charlie Adkins, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 13.
МСК, 1/2 финала, Корт: Denver Tennis Park - Court 13
UTR Pro Denver
Завершен
(3:6, 6:3, 6:4)
(3:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
01 июня 2025
Игры 1/2 финала
07.09
0
2
3
6
3
6
Завершен
07.09
2
0
6
2
6
1
Завершен
06.09
2
1
7
5
6
7
6
3
Завершен
06.09
0
2
0
6
4
6
Завершен
06.09
2
0
6
4
5
1
Завершен
06.09
0
2
3
6
1
6
Завершен
06.09
2
1
3
6
6
2
6
3
Завершен
06.09
2
0
6
4
7
6
Завершен
01.06
2
1
6
3
2
6
6
2
Завершен
01.06
2
0
7
6
7
6
Завершен
01.06
2
1
3
6
6
3
6
4
Завершен
01.06
2
0
6
3
6
3
Завершен
01.06
0
2
5
7
2
6
Завершен
01.06
0
2
2
6
3
6
Завершен
01.06
2
0
6
4
6
3
Завершен
Комментарии к матчу