Смотреть онлайн AJ Deem - Charlie Adkins 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: AJ Deem — Charlie Adkins, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 13.