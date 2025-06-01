Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Андре Силвасси - Nicholas Meyers 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: Андре СилвассиNicholas Meyers, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 12.

МСК, 1/2 финала, Корт: Denver Tennis Park - Court 12
UTR Pro Denver
Андре Силвасси
Завершен
(6:3, 2:6, 6:2)
2 : 1
01 июня 2025
Nicholas Meyers
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Андре Силвасси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Андре Силвасси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Nicholas Meyers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Андре Силвасси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Nicholas Meyers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Nicholas Meyers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Андре Силвасси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Андре Силвасси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Андре Силвасси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Андре Силвасси - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
68%
64%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Игры 1/2 финала
07.09
Аргентина Jorge Robinson США Rush Slivjanovski
0
2
3
6
3
6
Завершен
07.09
Япония Риома Миширо США Ethan Hillis
2
0
6
2
6
1
Завершен
06.09
Румыния Дарио Александру Чоботару Аргентина Nereo Suarez
2
1
7
5
6
7
6
3
Завершен
06.09
США Tommy Edwards США Connor Robb-Wilcox
0
2
0
6
4
6
Завершен
06.09
Чехия Якуб Прахар США Charles Frey
2
0
6
4
5
1
Завершен
06.09
США Dillon Beckles Англия Theo Coats
0
2
3
6
1
6
Завершен
06.09
Сербия Алекса Чирич Швеция Самуэль Роваи
2
1
3
6
6
2
6
3
Завершен
06.09
Англия Раффаэло Пападжкик Швеция Filip Soderqvist
2
0
6
4
7
6
Завершен
01.06
Канада Андре Силвасси США Nicholas Meyers
2
1
6
3
2
6
6
2
Завершен
01.06
США Джастин Лайонс Англия Theo Coats
2
0
7
6
7
6
Завершен
01.06
США AJ Deem США Charlie Adkins
2
1
3
6
6
3
6
4
Завершен
01.06
Израиль Марк Неелов Egor Shestakov Egor Shestakov
2
0
6
3
6
3
Завершен
01.06
Италия Давиде Тортора Таиланд Танапатт Нирундорн
0
2
5
7
2
6
Завершен
01.06
США Nathan Gold Швеция Самуэль Роваи
0
2
2
6
3
6
Завершен
01.06
США ЯнМагнус Джонсон Франция Брэдли Палиска
2
0
6
4
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA