01.06.2025
Смотреть онлайн Давиде Тортора - Танапатт Нирундорн 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: Давиде Тортора — Танапатт Нирундорн, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 11.
МСК, 1/2 финала, Корт: Denver Tennis Park - Court 11
UTR Pro Denver
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Давиде Тортора - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Давиде Тортора - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Давиде Тортора - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Давиде Тортора - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Давиде Тортора - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Давиде Тортора - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Давиде Тортора - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Танапатт Нирундорн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Танапатт Нирундорн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
60%
82%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу