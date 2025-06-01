Смотреть онлайн Марк Неелов - Egor Shestakov 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: Марк Неелов — Egor Shestakov, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 9.