01.06.2025
Смотреть онлайн Navarro/Bergamini - Galan/Chingotto 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires: Navarro/Bergamini — Galan/Chingotto, Полуфинал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, Полуфинал, Корт: Court Central
Premier Padel Buenos Aires
Отказ
(Победитель: Navarro/Bergamini)
2 : 1
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
57%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
