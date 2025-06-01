Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Navarro/Bergamini - Galan/Chingotto 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires: Navarro/BergaminiGalan/Chingotto, Полуфинал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, Полуфинал, Корт: Court Central
Premier Padel Buenos Aires
Navarro/Bergamini
Отказ
(Победитель: Navarro/Bergamini)
2 : 1
01 июня 2025
Galan/Chingotto
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chingotto/Galan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Chingotto/Galan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Bergamini/Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Bergamini/Navarro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
57%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
01.06
Coello/Tapia Coello/Tapia Gonzalez Luque/Sanz Gonzalez Luque/Sanz
2
0
6
4
6
4
Завершен
01.06
Navarro/Bergamini Navarro/Bergamini Galan/Chingotto Galan/Chingotto
2
1
4
6
6
4
1
0
Отказ
