01.06.2025
Смотреть онлайн Nathan Gold - Самуэль Роваи 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver: Nathan Gold — Самуэль Роваи, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 13.
МСК, 1/2 финала, Корт: Denver Tennis Park - Court 13
UTR Pro Denver
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Самуэль Роваи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Самуэль Роваи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Самуэль Роваи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Nathan Gold - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Самуэль Роваи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Nathan Gold - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Самуэль Роваи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Самуэль Роваи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Самуэль Роваи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Nathan Gold - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Самуэль Роваи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Самуэль Роваи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Самуэль Роваи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Nathan Gold - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Nathan Gold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Самуэль Роваи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
56%
66%
Реализация брейк - пойнтов
17%
80%
