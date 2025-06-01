Смотреть онлайн Цзи Сун Нам - Юй Сун Пак 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Цзи Сун Нам — Юй Сун Пак . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .