01.06.2025

Смотреть онлайн Цзи Сун Нам - Юй Сун Пак 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A: Цзи Сун НамЮй Сун Пак . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Тэгу, Одиночные Квалификация M-ITF-KOR-01A
Цзи Сун Нам
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
01 июня 2025
Юй Сун Пак
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Цзи Сун Нам
Цзи Сун Нам
Юй Сун Пак
Цзи Сун Нам
0 побед
1 победа
0%
100%
27.10.2025
Цзи Сун Нам
Цзи Сун Нам
0:2
Юй Сун Пак
Юй Сун Пак
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
71%
65%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу
