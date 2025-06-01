Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Кара Корхонен - Лекси Уеир 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Кара КорхоненЛекси Уеир, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.

МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale Women
Кара Корхонен
Завершен
(3:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
01 июня 2025
Лекси Уеир
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
54%
53%
Реализация брейк - пойнтов
46%
57%
Игры Финал
03.08
США Амина Салибаева Франция Милен Алеме
0
0
0
0
Неявка команды
02.08
Австралия Лиза Мейс Австралия Milana Dejanovic
0
0
0
0
Неявка команды
01.08
Австралия Кайла МакФи Австралия Шарлотта Ванстон МакГрат
-
-
Отменен
08.06
Австралия Теодора Йович Австралия Нина Крекленберг
0
0
0
0
Неявка команды
08.06
Австралия Miranda Xu Австралия Ariel Gunawan
-
-
Неявка команды
01.06
Австралия Кайла МакФи Австралия Изабелла Кроссман
-
-
Завершен
01.06
Австралия Габриэла Вильегас Австралия Milana Dejanovic
-
-
Завершен
01.06
Финляндия Кара Корхонен Австралия Лекси Уеир
1
2
3
6
6
4
4
6
Завершен
01.06
Австралия Натали Гафт Австралия Теодора Йович
1
2
5
5
6
6
4
4
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
AK Барс AK Барс
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
30 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA