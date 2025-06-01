01.06.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - Лекси Уеир 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Кара Корхонен — Лекси Уеир, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(3:6, 6:4, 4:6)
(3:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Лекси Уеир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Лекси Уеир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
54%
53%
Реализация брейк - пойнтов
46%
57%
Комментарии к матчу