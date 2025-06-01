Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн James Girdler - Мэтью Ширс 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James GirdlerМэтью Ширс, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.

МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
James Girdler
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
01 июня 2025
Мэтью Ширс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Игры Финал
03:30
Австралия Jerome Estephan Япония Luke Mcmillan
-
-
Предстоящая
03:30
Австралия James Girdler Австралия Oliver Welch
-
-
Предстоящая
02:00
Австралия Штефан Бьянкет Австралия Сам Янг-Матерс
2
0
6
3
6
1
Завершен
02:00
Австралия Eric Tripathi Австралия Андре Филеп
0
1
1
6
3
5
2-ый сет
02:00
Австралия Скотт Джонс Австралия Charlie Pade
1
0
6
1
4
2
2-ый сет
23.11
Австралия Oliver Wilcox Австралия Marcus Nield
0
2
2
6
4
6
Завершен
23.11
Австралия Luca Connaughton Австралия Eric Tripathi
1
0
5
2
Завершен
23.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Ashton Mcleod
1
0
3
1
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Адмирал Адмирал
Динамо Минск Динамо Минск
30 Ноября
10:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Амур Амур
ХК Сочи ХК Сочи
30 Ноября
10:00
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA