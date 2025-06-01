01.06.2025
Смотреть онлайн James Girdler - Мэтью Ширс 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James Girdler — Мэтью Ширс, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мэтью Ширс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэтью Ширс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
