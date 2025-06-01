Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн James O'Brien - Daniel Jankoski 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James O'BrienDaniel Jankoski, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.

МСК, Финал, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
James O'Brien
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
01 июня 2025
Daniel Jankoski
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
6
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
42%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
36%
Рейтинг WTA