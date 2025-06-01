01.06.2025
Смотреть онлайн Zoe Adkins - Луиза Викандер 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver Women: Zoe Adkins — Луиза Викандер, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 8.
МСК, 1/2 финала, Корт: Denver Tennis Park - Court 8
UTR Pro Denver Women
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Zoe Adkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Zoe Adkins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Zoe Adkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Луиза Викандер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Zoe Adkins - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
39%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
55%
