Гейм 1 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Zoe Adkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Zoe Adkins - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Zoe Adkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Луиза Викандер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0