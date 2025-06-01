Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Zoe Adkins - Луиза Викандер 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Denver Women: Zoe AdkinsЛуиза Викандер, 1/2 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Denver Tennis Park - Court 8.

МСК, 1/2 финала, Корт: Denver Tennis Park - Court 8
UTR Pro Denver Women
Zoe Adkins
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
01 июня 2025
Луиза Викандер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Zoe Adkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Zoe Adkins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Zoe Adkins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Луиза Викандер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Zoe Adkins - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Луиза Викандер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Луиза Викандер - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
39%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
55%
Игры 1/2 финала
07.09
США Zoe Adkins США Remy Nguyen
2
0
7
6
7
5
Завершен
07.09
США Тейлор Грубер США Anya Nelson
-
-
Неявка команды
07.09
Грузия Натали Джаияни Испания Клаудиа Мартинес де Веласко
2
0
6
0
6
0
Завершен
06.09
Турция Бетина Токадж Австралия Лекси Уеир
0
2
0
6
4
5
Завершен
06.09
Словения Pia Rebec США Lani Brotman
0
2
6
7
2
5
Завершен
06.09
США Надя Кожонрой США Caroline Daugherty
-
-
Неявка команды
06.09
Чехия Natalie Cinkova Словения Хана Бечирович Новак
2
0
6
4
7
5
Завершен
06.09
США Марлей Ламберт Хорватия Эма Бубало
-
-
Отменен
06.09
Швеция Луиза Викандер США Caroline Daugherty
-
-
Отменен
06.09
США Лера Алексин Хорватия Эма Бубало
0
2
4
6
1
6
Завершен
06.09
Швеция Луиза Викандер США Марлей Ламберт
2
0
6
3
6
2
Завершен
01.06
США Zoe Adkins Швеция Луиза Викандер
0
2
4
6
0
6
Завершен
31.05
США Лия Хеймули Чехия Natalie Cinkova
2
0
6
3
6
2
Завершен
31.05
Испания Клаудиа Мартинес де Веласко Австралия Эшли Симес
0
1
0
3
Отказ
31.05
Турция Бетина Токадж Словения Хана Бечирович Новак
2
1
7
5
0
6
5
1
Завершен
31.05
Испания Анрэя Бургет Бельтран США Елена Мирелес
2
1
4
6
6
4
4
3
Завершен
31.05
США Рианн Ньюборн США Марлей Ламберт
2
1
6
4
2
6
6
1
Завершен
31.05
Грузия Натали Джаияни Дания Николин Гуллаксен
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA