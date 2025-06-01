01.06.2025
Смотреть онлайн Gonzalez/Fernandez - Brea/Triay 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Buenos Aires Women: Gonzalez/Fernandez — Brea/Triay, Полуфинал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, Полуфинал, Корт: Court Central
Premier Padel Buenos Aires Women
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Fernandez/Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Brea/Triay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Brea/Triay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Brea/Triay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Brea/Triay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Fernandez/Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Fernandez/Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Brea/Triay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Fernandez/Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Brea/Triay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Fernandez/Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Brea/Triay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Fernandez/Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Gonzalez/Fernandez
Brea/Triay
1 победа
0 побед
100%
0%
07.09.2025
Brea/Triay
1:2
Gonzalez/Fernandez
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
62%
49%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
