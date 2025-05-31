31.05.2025
Смотреть онлайн Кайла МакФи - Амелия Зильберман 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Кайла МакФи — Амелия Зильберман, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(6:3, 6:0)
- : -
31 мая 2025
История последних встреч
Кайла МакФи
Амелия Зильберман
1 победа
0 побед
100%
0%
20.07.2025
Амелия Зильберман
0:2
Кайла МакФи
Игры 1/2 финала
01.08
2
0
6
3
7
6
Завершен
01.08
1
2
4
4
6
6
2
2
Завершен
01.08
-
-
Неявка команды
01.08
0
2
4
4
0
0
Завершен
01.08
0
2
4
4
3
3
Завершен
08.06
-
-
Неявка команды
08.06
-
-
Неявка команды
08.06
-
-
Неявка команды
08.06
-
-
Неявка команды
07.06
2
1
3
3
7
7
6
6
Завершен
07.06
0
2
2
2
5
5
Завершен
07.06
2
0
6
6
6
6
Завершен
07.06
1
2
7
7
4
4
5
5
Завершен
07.06
0
2
4
4
1
1
Завершен
07.06
1
2
2
2
6
6
3
3
Завершен
31.05
-
-
Неявка команды
31.05
-
-
Неявка команды
31.05
-
-
Завершен
31.05
2
0
6
1
6
1
Завершен
31.05
-
-
Завершен
31.05
-
-
Завершен
31.05
-
-
Отказ
31.05
-
-
Отказ
