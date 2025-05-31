31.05.2025
Смотреть онлайн Vitorio Sardinha - James Girdler 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Vitorio Sardinha — James Girdler, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(3:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - James Girdler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - James Girdler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - James Girdler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
48%
57%
Реализация брейк - пойнтов
43%
53%
Комментарии к матчу