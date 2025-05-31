31.05.2025
Смотреть онлайн Sam Wensley - Flynn Caruana 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Sam Wensley — Flynn Caruana, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:0, 6:4)
- : -
31 мая 2025
Комментарии к матчу