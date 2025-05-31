Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Sam Wensley - Flynn Caruana 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Sam WensleyFlynn Caruana, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 5.

МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 5
UTR Pro Lovedale
Sam Wensley
Завершен
(6:0, 6:4)
- : -
31 мая 2025
Flynn Caruana
Смотреть онлайн
Игры 1/2 финала
29.11
Австралия Купер Уайт Австралия Штефан Бьянкет
0
1
1
6
0
0
Отказ
29.11
Австралия James Girdler Австралия Oliver Wilcox
-
-
Отменен
29.11
Япония Luke Mcmillan Австралия Julius Tan
-
-
Отменен
29.11
Австралия Marcus Nield Австралия Сам Янг-Матерс
0
2
2
6
2
6
Завершен
29.11
Австралия Ashton Mcleod Австралия Eric Tripathi
0
2
6
7
1
6
Завершен
29.11
Австралия Андре Филеп Австралия Eric Tripathi
-
-
Отменен
29.11
Япония Haruto Ishikawa Австралия Андре Филеп
1
2
2
6
6
4
5
7
Завершен
29.11
Австралия Charlie Pade Австралия Noah Brownrigg
2
0
6
4
6
3
Завершен
29.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Asher Brownrigg
-
-
Завершен
28.11
Бельгия Marvin Buytaert Австралия Oliver Welch
-
-
Завершен
22.11
Австралия Aryan Karnani Австралия Eric Tripathi
0
0
1
1
Завершен
22.11
Япония Luke Mcmillan Австралия Marcus Nield
0
1
1
4
Завершен
22.11
Австралия Jera Staley Австралия Oliver Wilcox
0
1
0
3
Отказ
22.11
Австралия Купер Уайт Австралия Julius Tan
2
0
6
3
6
0
Завершен
22.11
Австралия Томислав Е Папац Австралия Luca Connaughton
0
2
4
6
1
6
Завершен
22.11
Австралия Ashton Mcleod Австралия Noah Brownrigg
2
1
6
3
6
7
6
3
Завершен
22.11
Австралия Скотт Джонс Австралия Charlie Pade
2
0
6
2
6
1
Завершен
22.11
Австралия Asher Brownrigg Япония Haruto Ishikawa
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
