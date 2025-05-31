31.05.2025
Смотреть онлайн Eric Tripathi - Boyd Schreiber 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Eric Tripathi — Boyd Schreiber, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Отказ
(Победитель: Eric Tripathi)
1 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
81%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу