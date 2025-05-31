Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Eric Tripathi - Boyd Schreiber 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Eric TripathiBoyd Schreiber, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.

МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Eric Tripathi
Отказ
(Победитель: Eric Tripathi)
1 : 0
31 мая 2025
Boyd Schreiber
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Eric Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Boyd Schreiber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Eric Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
4
4
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
81%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Игры 1/2 финала
05:30
Австралия Купер Уайт Австралия Штефан Бьянкет
0
1
1
6
0
0
Отказ
05:30
Австралия James Girdler Австралия Oliver Wilcox
-
-
Отменен
05:00
Япония Luke Mcmillan Австралия Julius Tan
-
-
Отменен
04:02
Австралия Marcus Nield Австралия Сам Янг-Матерс
0
2
2
6
2
6
Завершен
03:49
Австралия Ashton Mcleod Австралия Eric Tripathi
0
2
6
7
1
6
Завершен
02:00
Австралия Андре Филеп Австралия Eric Tripathi
-
-
Отменен
02:00
Япония Haruto Ishikawa Австралия Андре Филеп
1
2
2
6
6
4
5
7
Завершен
02:00
Австралия Charlie Pade Австралия Noah Brownrigg
2
0
6
4
6
3
Завершен
02:00
Австралия Скотт Джонс Австралия Asher Brownrigg
-
-
Завершен
28.11
Бельгия Marvin Buytaert Австралия Oliver Welch
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
