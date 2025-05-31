31.05.2025
Смотреть онлайн Арджун Мехротра - Haruto Ishikawa 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Арджун Мехротра — Haruto Ishikawa, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Отказ
(Победитель: Haruto Ishikawa)
(Победитель: Haruto Ishikawa)
0 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Арджун Мехротра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Haruto Ishikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Haruto Ishikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу