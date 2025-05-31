31.05.2025
Смотреть онлайн Charlie Pade - Daniel Jankoski 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Charlie Pade — Daniel Jankoski, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:55 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Charlie Pade - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Daniel Jankoski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
22%
77%
Реализация брейк - пойнтов
17%
67%
