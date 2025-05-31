31.05.2025
Смотреть онлайн James O'Brien - Jesse Gothelf 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: James O'Brien — Jesse Gothelf, 1/2 финала . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Signature Slam Academy - Court 2
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - James O'Brien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Jesse Gothelf - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Jesse Gothelf - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
76%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
20%
