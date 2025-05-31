31.05.2025
Смотреть онлайн Дайсуке Сумизава - Цзе Цуй 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Дайсуке Сумизава — Цзе Цуй . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
48%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
71%
Комментарии к матчу