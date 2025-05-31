31.05.2025
Смотреть онлайн Ян Бай - Яойие Зенг 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Ян Бай — Яойие Зенг . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Ян Бай
Яойие Зенг
0 побед
1 победа
0%
100%
04.07.2025
Ян Бай
1:2
Яойие Зенг
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
79%
65%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
