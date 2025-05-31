31.05.2025
Смотреть онлайн Дабин Ким - Еунхье Ли 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Дабин Ким — Еунхье Ли . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Дабин Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
12
5
Выигрыш первой подачи
36%
53%
Реализация брейк - пойнтов
57%
71%
