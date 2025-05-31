31.05.2025
Смотреть онлайн Дэйеон Бакк - Гауль Джанг 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Дэйеон Бакк — Гауль Джанг . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
61%
57%
Реализация брейк - пойнтов
71%
40%
Комментарии к матчу